44:24

As contas galegas do vindeiro ano inician hoxe a súa andadura cara a aprobación. O xoves chegarán ó parlamento, con cifras récord. Haberá mil millóns de euros máis, que segundo o presidente da Xunta aumentarán o gasto social, e o investimento. E que teñen entre as súas prioridades a loita contra a inflación, segundo Alfonso Rueda.