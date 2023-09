45:03

O BNG denuncia a discrminación das Pontes por parte do Goberno e acusa ós socialistas de ser cómplices. O ministerio de Transición Ecolóxica anunciou novos concursos de transición xusta en comarcas vinculadas a centrais térmicas, pero non nas Pontes.

A Xunta anuncia un bono deporte para os menores que practiquen deporte a nivel federado. Recibirán 120 euros ó ano pra a adquisición de equipamento e material. Incluirá a medida nos orzamentos de 2024.

Secretarios, interventores e tesoureiros mostran o seu malestar co alcalde de Ourense. Jacome chegou a calificar de neglixente o labor do interventor municipal e á de ralentizar o traballo no concello.

Hoxe volveron á clase os alumnos de cuarto e quinto do colexio de Rábade ós que educación xuntou nunha soa aula. A xunta non atendeu as súas demandas, pero volven porque a Xunta podía aplicarlles o protocolo de absentismo escolar.

O tempo. Pola tarde os chuvascos xa van ser moi ocasinais.