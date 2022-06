30:06

O Cluster da Función Loxística de Galicia pide que se acondicionen os desvíos alternativos á autovía A-6 ante a incerteza que se abre tra-lo segundo derrubamento na ponte. O Goberno agarda que se produza un terceiro pero de momento hai que esperar, por seguridade non se pode acceder ao anaco do viaduto que queda en pé.

Representantes do sector reuniranse o martes coa Xunta e a Delegación do Goberno para coñecer de primeira man as previsións que se manexan.

En Ourense continúan activos dous incendios, un deles afecta ao parque natural do Invernadeiro.

En deportes... O Hockey Liceo é o novo campión da OK Liga. O conxunto coruñés fíxose co título logo de vencer por 2 tantos a 5 ao Reus