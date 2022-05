44:25

Traballadoras do mar como mariscadoras ou redeiras celebran a nova lei de pesca sostible que lles permitirá xubilarse ata seis anos antes nalgúns casos. As mariscadoras destacan os beneficios que conlevará o texto unha vez se aprobe xa que as duras condicións de traballo van mermando o seu físico. Tamén aplauden a norma as redeiras que, con todo, indican que moitas das que están en activo xa poderán xubilarse en breve e advirten do nulo relevo xeracional que ten o colectivo.