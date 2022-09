30:06

Os coches xa circulan polo novo vial da A6 habilitado hoxe polo goberno central pra desconxestionar o tráfico de Pedrafita do Cebreiro. O executivo central agarda que se reduza a metade as circulacións polo pobo. ((que acollía ata agora o groso do tráfico cara a Madrid dende a caída do viaduto do CASTRO o pasado xuño.))

E os veciños de arteixo mobilizanse contra os eólicos, Din que non están en contra das enerxías renobables pero recirminan que non se lles teña en conta a hora de aprobar estes proxecto. So en Arteixo están pendentes de construcción dous novos parques