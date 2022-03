44:40

Os empresarios galegos demandan medidas urxentes ante unha tormenta perfecta que ameaza a viabilidade de sectores esenciais pra nosa economía. A pesca, obrigada a desfacerse de peixe fresco, a conserva prepara paróns por falta de materia prima, o sector lácteo prepárase pra tirar leite e a construción anuncia paróns nas obras. Se as subas dos combustibles e a falta de materias primas xa complicaran a súa situación, o paro do transporte, que cumpre catro días, estalles a dar a puntilla. O delegado do goberno lembra que os servizos esenciais non poden verse afectados por este paro.