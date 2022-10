30:00

Este lúns retoman o traballo os camioneiros da central térmica das Pontes. Ata o porto de Ferrol chegou o priomeiro dos dous buques de carbón que agardan dende a emoresa pra poder comezar a traballar.

E as olladas están postas hoxe no inicio da tempada de caza en Galicia. Este ano co lobo como especie vetada. Pero esta non é a única novidade por cazadores. Esta mañá colectivos animalistas pedían que non se poidan empregar os cáns nesta actividade.