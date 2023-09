30:09

Pendentes a esta hora da reunión dos ministros de Finanzas da Unión Europea que hoxe remata en Santiago, no medio dun amplo dispositivo de seguridade.

Atentos tamén ás primeiras batidas pra cazar xabarís, unha vez que xa está en vigor a situación de emerxencia cinexética decretada pola Xunta.

Hoxe soubemos tamén, por certo, que o goberno galego rexistrará este luns no Parlamento a solicitude para celebrar o Debate sobre o Estado da Autonomía en outubro.

E recollemos dous sucesos mortais. Un, no concello pontevedrés de Soutomaior, onde faleceu euun home no incendio dunha vivenda en Arcade. E outro un accidente de tráfico entre dous camións no límite entre as provincias de Lugo e León. Morreu o condutor dun tráiler