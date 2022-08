30:03

A xustiza galega alertaba hai pouco do aumento das agresións e abusos sexuais, e o seu impacto especialmente nos menores. No procesamento destes casos teñen un papel esencial os traballadores do Instituto de Medicina Legal, que están sobrecargados. Falta persoal nun momento no que as normas lles outorgan máis competencias, especialmente nestes casos, o que provoca retrasos e dilacións. Así o denuncian dende os xulgados que piden solucións ó goberno nacional e ó galego.