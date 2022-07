30:08

Nove incendios activos aínda a esta hora en Galicia. Máis de 3.600 hectáreas queimadas.

O peor segue a localizarse nestes momentos na provincia de Lugo. Preocupan, sobre todo os incendios de Folgoso do Courel e A Pobra do Brollón, con focos moi próximos a núcleos habitados. As lapas avanzan tamén en Quiroga e Carballeda de Valdeorras.

A alerta por calor rebaixouse nas provincias da Coruña e Pontevedra, pero é laranxa nas de Lugo e Ourense.

Polo demais, hoxe estamos en Marín, onde o Rei asistiu ó acto de entrega de despachos ós novos oficiais da Armada.