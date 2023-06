44:19

Convocada formalmente a constiotución do concello de Ourense pra mañá... Que comezará a mediodía é a única certeza a esta hora dunha das máis destacadas incógnitas desta quenda de novos gobernos municipais. As distintas formacións gardan silencio sobre as conversas que se están a producir pra esa formación e a da deputación de Ourense. Por exemplo, nas últimas horas, entre o lider de Democracia Orensana e os respobsables de organización do PSdeG e O Partido popular

- BNG e PSOE rexeitan tramitar pola vía de urxencia o proxecto de lei de ordenación do litoral.

Creen que a motivación é unicamente electoralista e critican que se reste tempo para o debate na cámara.

- Médicos e farmacéuticos de Ourense únense pra negociar directmente co SERGAS as súas demandas.

Demandan unha solución a sobregacar asistencial: reclaman un reforzo de persoal para dispoñer de máis tempo par atender ós pecientes.

- A CIG denuncia unha manobra de Inditex para desactivar as melloras logradas polas traballadores do sector téxtil.

O sindicato nacionalista e basco ELA están dispostos a convocar mobilizacións para impedir que centralice a negociación colectiva en Madrid.

- Protestas en toda Galicia de alumnos e profesores pola decisión da Xunta de eliminar a presencialidade dalgúns ciclos de FP dirixidos a adultos.

Mobilizacións no mesmo día no que a consellaría presentou a oferta pra o vindeiro curto con 4.500 praxzas máis en primeiro