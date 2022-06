44:56

O día no que se cumpren 4 meses do naufraxio do Villa de PItanxo, temos que lamentar dúas novas mortes de traballadores do mar. Estaban en terra, nas illas Seychelles, reparando o barco Albacora Catro, cando un escape de gas provocou un estourido que acabou coa súa vida. Porto do son e a Pobra do Caramiñal son as vilas de orixe das dúas víctimas, que pronto serán repatriadas a Galicia.