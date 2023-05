47:32

Aínda non hai data pra saída da expedición de inspección ó Villa de Pitanxo, pero está máis preto. O ministerio de Transportes xa remitiu á Audiencia Nacional o contrato á emrpesa viguesa ACSM ship. Explicaron, que o festivo en Madrid deste luns retrasou o trámite. Agora será o tribunal, que coordena a operación, o que dé a orde de saída. Así llo explicou o delegado do goberno, JHosé Raón Gómez Besteiro, ás familias dos náufragos. María José de Pazo pediulle que os manteña informados, porque se están a enterar do proceso a través dos medios.