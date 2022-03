44:49

Se hai unhas semanas preocupaba o desabastecemento de produtos de primeira necesidade coma o cereal, o elevado prezo do combustible provoca agora o paro de moitos transportistas. As consecuencias nótanse nas lonxas, moitas suspenderon as poxas, hai piquetes en estradas coma a A8, e no campo os produtores están preocupados temen non poder vendelo leite se non hai quen llo recolla