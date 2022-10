30:03

En santiago os comunieiros tomaran as rúas este mediodía pra reclamar que defenda os montes mancomunados. Critican que a xunta esteá a preparar unha reforma da lei que incluirá na propiedade dos montes a empresas coma Ence ou Fenosa.

Unha cita que coincide coa visita a Galicia do Expresidente Alberto Núñez Feijóo no Concgreso Internacional de Familias

E falando de familias non podemos esquecer o día Internacional da Muller Rural. Co gaio desta celñebración asociacións coma FADEMUR advirten do éxodo de moitas mulleres fora do campo.