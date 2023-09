44:26

A campaña de vacinación conxunta fronte a covid e a gripe comezará o 25 de setembro e rematará o 31 de decembro. A poboación diana son os maiores de 60 anos, colectivos de isco e persoal sanitario. Empezará nas residencias de maiores.

O xuíz Vázquez Taín recorrerá a sanción que lle impuxo o Consello Xeral do Poder Xudicial. O organo de goberno suspendeo na súa actividade profesional durante 10 días por compatibilizar, sen autorización, a súa actividade como maxistrado coa xestión dunha productora audiovisual.

O Concello de Pontevedra recorre en amparo ante o Constitucional contra as resolucións do Supremo que avalan a permanencia de ENCE en Lourizán. O alcalde xa adiantou que se non se admite a trámite, recorrerán ó Tribunal de Xustiza europeo.

O tren galego cumpre hoxe 150 anos. Aquel primeiro trazado unía dous concellos que agora non existen, Conxe, hoxe intgegrado en Santiago, e Carril, que pertencia a Vilagarcía.

O tempo. regresa a inestabilidade.... con risco de treboadas no interior. Situación que se vai manter tamén na fin de semana.