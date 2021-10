00:07

Desde mañá poderase pedir cita presencial co médico de cabeceira. O anuncio realizouno no Parlamento o presidente da Xunta. Núñez Feijóo respondía á portavoz do BNG que denunciou a crítica situación da atencion primaria.

Descontento dos donos dos bares co protocolo que desde hoxe regula o acceso ós locais.

O sector da verbena protesta ante o Parlamento. Reclámalle á Xunta un plan de reactivación

Galicia en Común dubida da legalidade das axudas da Xunta á banca.

Pais de alumnos do colexio que pechou este curso en Baamonde queixanse dun dobre castigo. Aparte de ter que cambiar os fillos do centro escolar, agora, os que elexiron a escola de Parga, a que está máis cerca, non teñen servizo de transporte.