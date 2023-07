26:47

A campaña electoral, en plena ebulición, cando queda apenas unha semana pras votacións do 23 de xullo. Para facilitar o voto por correo, hoxe permanecen abertas ata as dúas a meirande parte das oficinas postais de toda Galicia. Mañá volverán estar operativas as das principais cidades, ademais de Sanxenxo, por ser un municipio con alta afluencia turística