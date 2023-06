44:32

O presidente da Xunta considera que os cambios no executivo galego están escribindo as primeiras liñas do novo goberno central. Así se expresaba na despedida de Francisco Conde e Rosa Quintana, e a toma de posesi´no de Elena Rivo en Emprego, ALfonso Villares en Mar e María Jesús Lorenzana en economía

Pra todos eles tivo palabras de agradecemento... Os novos conselleiros comprometíanse a continuar o labor dos precedesores, e traballar por unha galicia mellor

- Como unha excelente noticia cualificou o alcalde de Ourense a renuncia de Manuel Baltar.

Un paso atrás que non resolve a incognita de quen asumirá a presidencia da Deputación ourensá.

- Folga dos bombeiros dos consorcios provinciais.

Piden mellores condicions laborais e máis medios. Hai parques que están atendidos por so tres efectivos.

-Desaloxado un edificio no centro de Vigo por risco de colapso.

Os residentes levan meses denunciando a aparición de fendas nos seus pisos dende que comezou a construirse un novo edificio de vivendas ó carón.

- En Santiago, empeza festival O Son do Camiño.

Haberá restriccións de tráfico na zona do Monte do Gozo. Habilitase transporte urbano desde a cidade