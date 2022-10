44:44

A secretaria de Estado de Transportes agarda que na primavera estean operativos os trens Avril.

En Vigo, Isabel Pardo de Vera, tamén anunciou que o vindeiro ano haberá un novo desvío que mellorará o tráfico na A-6 en Pedrafita.

Galicia non estaba preparada para facer fronte a tempada alta de incendios deste pasado verán, segundo os bombeiros forestais.

Non se fixeran as tarefas de prevención e os equipos de extinción non tiñan os medios nin a formación adecuada para estes grandes incendios.

En Ferrol, as empresas auxiliares do naval pasaron de non ter traballo a non dar atendido a carga de traballo de Navantia.

O comité de empresa pública denuncia o abuso das horas extra. Considera que se pon en perigo a saúde dos traballadores.

Vilagarcía acolle esta tarde unha manifestación convocada pola Plataforma SOS Sanidade Pública

Denuncia A situación dramática da atención primaria na comarca con falta de médicos, peches de PACs, ou listas de agarda que superan os 15 días.

O tempo. Nubes e algún orballo na vertente atlántica... moi aberto no leste.