44:53

O sergas rebaixa hoxe ó 13 por cento o seguemento da folga de médicos. Unha porcentaxe que o sindicato convocante eleva a máis do 60 por cento. Dun xeito ou outro, o caso é que nos tres primeiros días a folga xa obrigou a suspender 700 cirurxías e varios milleiros de consultas médicas.

Sanidade insiste en que os acordos se deben tomar na mesa sectorial na que o CESM non está representado, pero aclara que se incorporaron propostas deste sindicato. Os médicos sinalan que non acertarán acordons que eles non negocien.