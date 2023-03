45:01

O achádego do que semella o segundo sumerxible destinado ó trasporte de droga ata Galicia esixe un aumento da vixilancia das forzas de seguridade. Así o advirte a fundacion galega contra o narcotráfico, que cre que é unha mostra de que as organizacións criminais seguen usando as costas galegas como porta de entrada de sustancias ó mercado europeo. Mentres, en Vilaxoán, seguen as tarefas de reflotamento e inspección do achado este luns.