30:04

Os problemas da sanidade seguen no primeiro plano da actualidade. Esta mañá o presidente da Xunta dixo nun acto electoral do PP en Zaragoza que o goberno de Pedro Sánchez se pon de perfil ante estes asuntos.

Logo en Vigo o conselleiro Julio García Comesaña insistía en que os problemas da sanidade galega veñen de que o goberno non autoriza a formar médicos de familia.

En Ourense ainda resoan os ecos do pleno do concello da tarde pasada na que se pedía a demisión de Gonzalo Pérez Jácome por contratar para facer de Baltasar na cabalgata de Reis a un home con antecedentes por violencia de xénero. Os socialistas anunciaron este mediodía que levarán o asunto á Valedora do Pobo.