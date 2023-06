44:26

En Betanzos, bares e restaurantes notan unha baixada de ingresos pola contaminación da auga da traída.

As restriccións van continuar polo menos ata finais de mes porque aínda non se deu coa orixe do virus.

Rexeitada a proposición de lei do BNG para que asumise as plenas competencias sobre o litoral.

O PP, que votou en contra, entende que a demanda nacionalista xa se inclúe no proxecto lexislativo aprobado pola Xunta.

No xuizo polo accidente do Alvia, rematou hoxe a fase de declaración dos afectados.

A vista retómase o vindeiro martes coas probas documentais e os informes do ministerio fiscal e as acusacións populares e particulares.

A CIG esixe que os profesores recuperen os horarios previos ó 2010

Só Galicia e Madrid manteñen aínda hoxe o incremento decretado pola crise económica. A demanda non se incluiu nos asuntos da mesa sectorial de educación.

O tempo. Aínda pode caer algunha treboada