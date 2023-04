44:38

Detencións e varios feridos, un deles hospitalizado, durante unha manifestación dos bateerios ás portas da sede da Xunta en Santiago.

A decisión da consellaría do Mar de pechar varias zonas nas que ata agora tiñan permiso pra recoller mexilla encendeu máis os ánimos e uniu a un sector ata agora dividio.

Na concentración participaron varios centos de productores de mexillón que pediron a dimisión da conselleira do Mar, Rosa Quintana.

O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, apoia a petición e pidelle ó presidente que se poña á fronte do conflicto.