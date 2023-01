44:25

Reacción dos sanitarios ó plan anunciado polo goberno galego pra reducir as listaxes de agarda en consultas, probas e cirurxías. Cren que, nas circunstancias actuais e coa sobrecarga que xa existe, é inviable poder reducir os prazos. Auguran falta de camas... e consideran que non se está a ter unha visión completa da situación da atención primaria, por exemplo, co necesario reforzo da enfermería.

Mentres, na oposición, os socialistas acusan á Xunta de non ofrecer os datos reais das agardas.