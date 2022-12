44:48

A deste luns pode ser unha xornada longa en Bruxelas onde os ministros de pesca deciden os TAC's e cotas de capturas para 2023. Ata a vindiera madrugada non se agarda o remte da reunión. O sector agarda que haxa unha rebaixa nas pretensións de recortes que presentan as autoridades comunitarias.

No xurelo xa se da por feito un recorte drástico.... O cerco espera que se poida compensar con outras pespecies.

Agora lles contamos en que estado están as negociacións.... Antes con Pablo Montero outros titulares deste luns.