30:10

A Garda Civil investiga as circunstancias do vertido de xurro ó río Tambre, que puxo en alarma ós concellos de Santiago, Ames e Brión polo risco para o abastecemento de auga, e a posibilidade de cortes no suministro. A concesionaria da auga, Viaque, advirte de que a auga pode sair turbia nalgunhas zonas ainda que a planta potabilizadora xa funciona.

Tamén na portada, a contínua suba do prezo da luz que está a por contra as cordas a moitas explotacions agrarias e gandeiras de Galicia...

En canto á covid, este domingo, Galicia baixou dos catro mil casos activos.

E hoxe, na entrevista dos domingos, o secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino