44:13

Segue roto o diálogo entre o SERGAS e os médicos que manteñen unha folga indefinida en Galicia. É é que a consellaría sinala que a protesta non ten xustificación porque a maior parte das demandas xa están en vías de solución. O caso é que a folga continúa e, segundo o sindicato convocante (a Xunta non actualizou os datos) o seguemento é hoxe maior.

Na primeira xornada xa se supenderon máis de 4 mil actos médicos entre cirurxías, probas e consultas...

Hoxe tamén hai protestas en atención primaria e no clínico de Santiago.