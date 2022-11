45:02

Este domingo cúmprense 20 anos do comezo dun viaxe do Prestige pola costas galegas, ata o seu afundimento, que causaría unha gran marea negra de consecuencias funestas. Un aniversario sobre o que hoxe reflexionamos en RNE nun programa especial dende Muxía. COn voces que lamentan que dende o ano 2007 non se volvera estudar o impacto do verquido no fondo mariño, profesionais do mar que cren que segue causando problemas, e algúns que seguen defendendo a actuación das autoridades.