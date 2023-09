44:20

Fin das vacacións e volta ás aulas para máis de 300 mil alumnos galegos. Con visita especial no caso dos do colexio Plurilingüe Camiño Inglés de Sigüeiro, no concello de Oroso. Alí está hoxe a Raiña Letizia.

Percorre arestora as aulas dun centro premiado pola innovación, os esforzos educativos en dar unha ensinanza práctica e que non deixa de lado problemas do mundo actual como a defensa da ecoloxía.

Antes desta visita houbo protesta da CIG en contra dos recortes en educación, para pedir melloras para docentes e alumnado. Para evitar situacións como a que viven nun colexio de Rábade onde, por falta de profesorado, os niveis de 4º e 5º de primaria teñen que compartir aula

- Os partidos da oposición estiman que a capacidade de xestión do goberno da Xunta xa está esgotada.

Consideran que a convocatoria de eleccións autonómicas non depende do interés xeral senón do que lle conveña ó Partido Popular.

- O alcalde de Ourense critica que os partidos da oposición no concello non condenen a agresión do editor de La Región.

Pérez Jácome atribúe este silencio ao "medo" ao grupo xornalístico e ó desprezo á súa figura como rexedor.

- En Foz mantense a recomendación de non beber nin utilizar na cociña a auga da traída.

Dende primeiros do mes de agosto o concello realiza controis da auga cada dous días pero os resultados aínda non son positivos.

- Ecoloxistas en Acción denuncian á mineira de San Finx ante a Relatora Especial da ONU polo uso de denuncias abusivas e infundadas.

A organización medioambientalista advirte que nin querelas nin outro tipo de ameazas farán cesar as súas denuncias.