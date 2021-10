30:10

Ducias de persoas que ata agora non se vacinaran da covid acodiron esta mañá ós centros de vacinación das sete cidades para poñerse a primeira dose. Foi no primeiro día de vacinación se cita previa.

E da política, no Psoe haberá finalmente dúas listas de delegados na provincia de Ourense para concorrer ó ó congreso federal: a que encabece Noela Blanco, que acaba de presentar os avais, e á do alcalde do Carballiño, Francisco Fumega.

No Carballiño, concentración de repulsa este mediodía contra a agresión a unha rapaza de 14 anos...

Hoxe, na entrevista dos domingos, o secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino