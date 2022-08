30:05



As treboadas de onte á tarde evitaron unha noite crítica na serra de queixa e na comarca do Ribeiro Arenteiro, onde as vivendsa comezaban a estar en perigo, pero non foron abondas pra atallar uns lumes que nas últimas 48h queimaron máis de 2 mil hectáreas en Ourense. Hoxe seguimos atentos á súa evolución, mentres ducias de medios se drespregan pra tratar de evitar que os fortes refachos de vento muden o seu camiño cara lugares indesexados. Malia ás apelacións a intencionalidade da meirande parte dos lumes, só hai un detido, en Coristanco, acusado dun pequeno conato.