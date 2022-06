30:06

Continúa ingresado na uci un dos traballadores ferido de gravidade no derrumabento do escenario principal do Son do Camiño. Con todo a súa evolución é favorable. O director xeral de Emerxencias confirma que na zona xa traballan pra retirar este escenario e están á espera de saber se continúa a montaxe do festival.

Da política, o BNG critica a pouca concreción do Goberno central e da Xunta tras o encontro entre Alfonso Rueda e Nadia Calviño. Os nacionalistas botan en falta investimentos con fondos europeos en Galicia. Pero, no PSdG, defenden que non se poden dar pasos sen ter proxectos sólidos sobre a mesa.

De seguida máis detalles. Antes, imos co tempo, pendentes do vento,