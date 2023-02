30:05

Na véspera da manifestación de Sos Sanidade en Santiago, hoxe é a quenda da veciñanza de Verín, que protesta pola falta de pediatras na vila sen cobertura das prazas de xubilados.

Cos problemas da sanidade amosouse de novo comprometido Alfonso Rueda. Segue a defender as medidas da Xunta e dille á oposición, que as criticou, que o que teñen é falta de coñecemento, que non as entenden vaia.

Todo nunha xornada na que os bombeiros forestais galegos denuncian a mala praxe da Xunta na estabilización das prazas a poucos meses da tempada forte de traballo.

E esta noite entrega dos Goya, con moitos candidatos galegos. Entrevistaremos nos vindeiros minutos a un deles: Diego Anido, opta ó premio a mellor actor de reparto polo seu papel en 'As bestas'.