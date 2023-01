09:59

Sanidade nega a saturación das urxencias no hospital de Pontevedra que denunciou a Confederación de sindicatos médicos. O CESM asegura que, este domingo, a falta de médicos nos Pac da área sanitaria derivou nesa saturación das urxencias en Montecelo.

E no xuízo polo accidente do tren Alvia, un perito xudicial declarouse sorprendido pola ausencia dalgún mecanismo adicional de protección en caso de fallo humano do maquinista.