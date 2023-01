25:05

No xuízo polo accidente do tren Alvia declarou hoxe un perito designado polo xulgado. Considerou rechamante que non se activarn medidas de seguridade pra previr un despiste do maquinista.

Nove municipios de Ourense e Pontevedra únense no Pacto de Pedre pra pedir melloras na nacional 541. Pedre é o lugar onde o día de noiteboa un autobús caeu o río Lérez, accidente no que morreron sete persoas.

A Xunta di agora que a chegada dos trens Avril non é só un problema de prazos.

Alfonso Rueda pide tamén concreción sobre o número e tipo de trens que van vir á comunidade.

En Ourense, o alcalde Pérez Jácome continúa sen pronunciarse sobre a elección dun condenado por abusos sexuais para representar o rei Baltasar. O Partido Popular, ante a falta de explicacións, esixiralle o venres a súa renuncia.