30:03

Preto de 40 mil hectáreas queimadas no que vai de verán en Galicia, e a cifra segue aumentando. Lumes con velocidade de propagación inusitada, dicía o conselleiro de Medio Rural que volve insistir en que a maioría son intencionados. As investigacións déixannos outras novas, o da península do Barbanza, porén, comezou nunha cheminea particular. Mentres, as lapas volven a Carballeda de Valdeorras, a Laza ou Chandrexa, levando por diante masas forestais moi afectadas polo abandono do rural.