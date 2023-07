27:05

Os centros máis afectados polas carencias de èrsoal sanitario vense aínda máis afectados coa chegada do verán. A falta crónica de especialistas en Valdeorras está agora obrigando ós doentes a peregrinar ata a capital provincial pra seren vistos por un hematólogo, ante a falta dos dous especialistas. No Barbanza o que faltan son pediatras. Os que acudiran ó PAC de Ribeira nas últimas horas foron derivados ó hospiotal do barbanza onde sufrioron longas esperas pola falta deste persoal.