Cinco feridos confirmados, un deles grave, e varios traballadores atrapados baixo a estructura do escenario principal do Son Do Camiño, en Santiago, no Monte do Gozo. Ata alí iremos nesta crónica de Galicia, na que falaremos tamén da suba dos prezos que se achega ó 10% polas consecuencias da guerra de Ucraína. Ebrese unha nova fronte pra nosa economía, de consecuencias incertas. A Conxelación de relacións comerciais con ALXERIA afectará a moitos sectores do país

- As confrarías queren abaratar o gasto de gasil cunha compra conxunta.

Manteñen conversas coas principais compañías, ás que lles enviará unha listaxe co consumo medio mensual de cada confraría.

- O futuro da siderurxia da Laracha, Celsa está en perigo.

A SEPI négase a financiar parte dos 2.400 millóns de euros de débeda para rescatala mentras que os oito fondos de investimento que a finaciaron non acepten unha quita.

- A vicepresidenta primeira do Goberno, Nadia Calviño, está hoxe en Galicia. En media hora mantén un xantar de traballo co presidente da Xunta.

O Bloque Nacionalista Galego reclama transparencia e criterios sociais no reparto dos Fondos Next Generation.

- Cerca de 300 especialistas de medicina interna remiten unha nova carta ao SERGAS para pedir a contratación de máis persoal.

Estiman que sería preciso incorporar a 100 facultativos para garantir a atención aos doentes. Non desbotan mobilizacións se non obteñen resposta