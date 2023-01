44:29

Borgwarner mantén a aposta pola súas instalacións de Vigo.

A multinacional estadounidense da automoción vai investigar 12 millóns de euros nun novo centro de investigación na factoría de Zamáns.

O primeiro de febreiro os barcos do cerco poderán acollerse a un amarre voluntario. É unha das partes do acordo que os armadores negocian co ministerio de pesca como compensación polo recorte na cota do xurelo.

A CIG demanda a equiparacion salarial de todo o profesorado tecnico da FP.

Non acepta que os que poden ingregrarse no corpo de profesor de secundaria xeneralista queden co salario conxelado.

A Universidade de Santiago lidera un proxecto para combater os tumores canceríxenos sólidos a través das células CAR-T. Xa demostraron a súa eficacia en cancros sanguíneos. Agora teñen tres anos pra facer o estudo pra o que contan co financiamento do Goberno.