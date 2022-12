25:06

O vindeiro ano estará en funcionamento a Axencia de supervisión da Intelixencia artificial. De inmediato xa se vai traballar no conveno correspondente pra poñe-la en marcha. Esta mañá a número dous do Goberno, Nadia Calviño, achegouse ata o exterior deste edificio desde o que emitimos, que será a sede da Aesia.

A vicepresidenta referiuse a bonificación dos carburantes: limitarase ós colectivos máis afectados

Na mesma liña, Calviño sinalou que o Goberno tamén estuda como evitar unha suba extrema das peaxes a partir do 1 de xaneiro