30:06

O primeiro día co novo regulamento europeo sobre a pesca de fondo en vigor transcorre de momento sen incidencias, pero os armadores xa advirten de que o conflito entre as distintas artes vai ser inevitable. Ademais, tra-lo éxito da concentración deste sábado en Ribeira, non descartan novas mobilizacións.

A partir das dúas menos vinte imos falar coa secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz, que pon o foco no prexuízo que o veto europeo vai supoñer, sobre todo, para o palangre