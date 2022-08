30:03

A Xunta insta a cidadáns e concellos a adoptar tódalas medidas que sexan posibles pra recorta-lo consumo de auga. No país dos mil ríos están secando as fontes, vese o fondo dos ríos e temos por diante aínda moitas semanas de verán... Preocupa especialmente a situación da conca do Lérez, a do Anllós e a contorna de Baiona, pero son milleiros xa os cidadáns de pequenas vilas e aldeas que non teñen auga nas súas casas, ou sofren restricións.