44:41

Sanitarios de toda galicia reflexionan hoxe sobre dúas cuestións de relevancia na nosa sociedade. Por un lado, en VIgo, os xeriatras alertan de que o envellecemento terá un impacto equiparable nos vindeiros anos ó do cambio climatico. Entre os retos, a soidade non desexada dese colectivo... que adoita sufrir enfermidades crónicas, que é un dos asuntos que analizan os internistas en Ourense. Unha das novas causas de incapacidade é o covid persistente, pero ó non ter diagnose posible resulta difícil darlle a resposta axeitada.