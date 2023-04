30:05

Operación retorno neste domingo de resurrección. Veremos nuns intres cómo están as estradas e falaremos do impacto na hostaleria detsa ponte de semana santa pola que pasaron milleiros de persoas.

No tempo da entrevista achégamonos a Compostela con vista ás vindeiras eleccións municipais. Contaremos as variables políticas, sociais e económicas que marcarán o voto do 28 de maio en Santiago