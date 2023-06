44:48

Durante o ano 2022 houbo dous xuizos semanais por delitos sexuais en Galicia. Son datos dos tribunais de xustiza, que advirten de que na meirande parte dos casos víctimas e agresores se coñecían, e a meirande parte das agredidas eran menores. Alerta o presidente do tribunal do aumento destes delitos, mentres defende a actuación xudicial ante as denuncias previas da muller asasinada pola súa ex-parella en Oia. E advirte de que a protección destas víctimas require rapidez, e pra iso fai falla persoal.