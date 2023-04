30:02

A pandemia do covid 19 malia que xa parece ir quedando no olvido, o certo é que aínda non se foi de todo. Especialmente en aquelas persoas que o sofren de forma continuada tras verse contaxiadas nalgún momento das suas vidas neste periodo. Por iso, os pacientes afectados polo cóvid persistente en Galicia pídenlle ó Sergas un protocolo específico.

Noutros temas. A pasteira portuguesa Navigator, unha das papeleiras máis grandes no mercado mundial, avanza na expansión de eucaliptais en so galego

No tempo da entrevista falaremos con Lei-lía, un dos primeiros grupos en Galiccia formado por seis mulleres que puxeron en valor a música tradicinal oral galega