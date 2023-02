44:35

Remata a fase pena do xuizo polo accidente do Alvia. Tra-la declaración de preto de 80 testemuñas e peritos, as víctimas cren que quedou demostrado que había eivas de seguridade.

Sergas oferta otras 400 prazas de difícil cobertura sin oposición. É unha das medidas que se debate na mesa sectorial, segundo adiantou no Parlamento o presidente da Xunta. Propón tamén contratos de 3 anos ós médicos que acaben a súa formación.

Os productores de leite están recibindo ofertas á baixa para a renovación dos novos contratos. Pretenden pagarlles arredor de 10 céntimos menos que este ano. Os gandeiros denuncian que as autoridades non velan polo cumprimento da lei da cadea alimentaria.

Os bateeiros din que é insuficiente a ampliación da superficie permitida para a extracción de cría de mexillón. A Xunta vai abrir 130 quilómetros máis de costa, 12 deles en áreas agora exclusivas para o percebe.