44:58

O calendario de vacinación galego incorporará este curso dúas das vellas demandas das asociacións de pediatría. Os cativos recibirán a vacina da meninxite B, e tamén se incorpora, pros varóns, a do papiloma humano. Son as dúas principais novidades dun calendario no que a Xunta quere facer fincapé en que os adultos tamén temos que vacinarnos. E non só da Covid19, na que polo de agora non haberá máis doses agás pra colectivos vulnerables.